Узбекистан и Китай примут дорожную карту для углубления сотрудничества между парламентами

Стороны с удовлетворением отметили высочайший уровень узбекско-китайских отношений и обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Китай в январе этого года. Была выражена уверенность, что итоги переговоров в рамках саммита ШОС в Астане придадут новый импульс многоплановому сотрудничеству.
Особое внимание уделено вопросам строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Рассмотрены вопросы открытия филиалов вузов КНР, расширения сотрудничества в области профессионального образования, поддержки деятельности института Конфуция в Узбекистане. В следующем году намечено проведение второго образовательного форума.
Китайская сторона выразила решительную поддержку социально-экономическим реформам в Узбекистане и планам по развитию инфраструктуры, промышленной кооперации, сельского хозяйства и зеленой энергетики.