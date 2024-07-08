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Узбекистан и Китай примут дорожную карту для углубления сотрудничества между парламентами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей под руководством председателя Постоянного комитета Чжао Лэцзи. В ходе встречи отмечено, что Узбекистан и Китай намерены принять дорожную карту, направленную на углубление сотрудничества между парламентами двух стран.

Источник: Podrobno.uz

Стороны с удовлетворением отметили высочайший уровень узбекско-китайских отношений и обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Китай в январе этого года. Была выражена уверенность, что итоги переговоров в рамках саммита ШОС в Астане придадут новый импульс многоплановому сотрудничеству.

Особое внимание уделено вопросам строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Рассмотрены вопросы открытия филиалов вузов КНР, расширения сотрудничества в области профессионального образования, поддержки деятельности института Конфуция в Узбекистане. В следующем году намечено проведение второго образовательного форума.

Китайская сторона выразила решительную поддержку социально-экономическим реформам в Узбекистане и планам по развитию инфраструктуры, промышленной кооперации, сельского хозяйства и зеленой энергетики.