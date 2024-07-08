Узбекистан и Китай примут дорожную карту для углубления сотрудничества между парламентами

Стороны с удовлетворением отметили высочайший уровень узбекско-китайских отношений и обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Китай в январе этого года. Была выражена уверенность, что итоги переговоров в рамках саммита ШОС в Астане придадут новый импульс многоплановому сотрудничеству.