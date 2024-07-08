Макрон не принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции

В то же время он уточнял, что «очевидно», продолжит исполнять функции премьера «столько, сколько того потребует долг». Не факт, что Атталь сможет уйти сразу же, как подаст прошение об отставке, отмечали французские СМИ. Ситуацию осложняет то, что в конце июля во Франции начнутся Олимпийские игры. К тому же сам Макрон уже 9 июля улетит из страны на саммит НАТО. Президент говорил, что пока ждет «структурирования» Национального собрания по итогам выборов, чтобы «принять необходимые решения».