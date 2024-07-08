Таубер — замглавы ЦИК Молдовы: лживые заявления

Заявления касались того, что Постикэ якобы не знает, почему запрещенная партия «Шор» осталась без банковского счета, отсутствие которого было использовано для последующего снятия ее с выборов в Бельцах.
«Постикэ сделал лживые заявления в суде, на котором рассматриваются обвинения против меня и партии “Шор”, впрочем, как этот человек делает каждый раз, когда использует свои грязные методы для устранения конкурентов своей госпожи», — заявила Таубер.
Депутат опубликовала ряд заявлений в Центризбирком, свидетельствующие о том, что партия неоднократно обращалась в комиссию с просьбами решить проблему, связанную с банковским счетом, но была проигнорирована.