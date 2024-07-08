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Таубер — замглавы ЦИК Молдовы: лживые заявления

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Депутат группы «Победа» Марина Таубер опровергла заявления заместителя главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павла Постикэ.

Источник: Sputnik.md

Заявления касались того, что Постикэ якобы не знает, почему запрещенная партия «Шор» осталась без банковского счета, отсутствие которого было использовано для последующего снятия ее с выборов в Бельцах.

«Постикэ сделал лживые заявления в суде, на котором рассматриваются обвинения против меня и партии “Шор”, впрочем, как этот человек делает каждый раз, когда использует свои грязные методы для устранения конкурентов своей госпожи», — заявила Таубер.

Депутат опубликовала ряд заявлений в Центризбирком, свидетельствующие о том, что партия неоднократно обращалась в комиссию с просьбами решить проблему, связанную с банковским счетом, но была проигнорирована.