Украина и Польша подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сказал, что в рамках соглашения будет создано добровольческое военное подразделение, которое пройдет подготовку на территории Польши. Помимо этого, по его словам, в документе прописана возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
После подписания соглашения Дональд Туск прокомментировал документ. «Мы будем помогать, поскольку ваша безопасность — это наша безопасность. Но мы не будем предпринимать ничего такого, что ослабило бы нашу собственную безопасность, наши возможности», — сказал Туск (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее подобные соглашения о безопасности с Украиной заключили 17 стран. За июнь в их числе оказались Литва, Эстония, США и Япония. На саммите ЕС в Брюсселе 27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали с Владимиром Зеленским соглашение о безопасности. Среди прочего оно позволяет направлять доходы с замороженных российских активов на помощь Украине.