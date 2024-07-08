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Украина и Польша подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. Срок действия документа — десять лет. Соглашение было подписано в Варшаве во время переговоров.

Источник: Reuters

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сказал, что в рамках соглашения будет создано добровольческое военное подразделение, которое пройдет подготовку на территории Польши. Помимо этого, по его словам, в документе прописана возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

После подписания соглашения Дональд Туск прокомментировал документ. «Мы будем помогать, поскольку ваша безопасность — это наша безопасность. Но мы не будем предпринимать ничего такого, что ослабило бы нашу собственную безопасность, наши возможности», — сказал Туск (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее подобные соглашения о безопасности с Украиной заключили 17 стран. За июнь в их числе оказались Литва, Эстония, США и Япония. На саммите ЕС в Брюсселе 27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали с Владимиром Зеленским соглашение о безопасности. Среди прочего оно позволяет направлять доходы с замороженных российских активов на помощь Украине.