Украина и Польша подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

После подписания соглашения Дональд Туск прокомментировал документ. «Мы будем помогать, поскольку ваша безопасность — это наша безопасность. Но мы не будем предпринимать ничего такого, что ослабило бы нашу собственную безопасность, наши возможности», — сказал Туск (цитата по «Интерфаксу»).