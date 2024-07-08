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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 9 июля

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет во вторник, на нем Россия ознакомит членов СБ ООН с фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по Киеву. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2023

«Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с “ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве”. Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. В Минобороны отметили, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО».

ООН