Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 9 июля

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. В Минобороны отметили, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО».