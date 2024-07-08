Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 9 июля

«Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с “ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве”. Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. В Минобороны отметили, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО».