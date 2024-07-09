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В Пермском крае 9 июля простятся с двумя погибшими на СВО земляками

При выполнении боевых задач погибли Константин Коркин из Лысьвы и Дмитрий Галас из Соликамска.

Источник: Комсомольская правда

В двух округах Пермского края простятся с двумя погибшими в ходе проведения специальной военной операции земляками. При выполнении боевых задач погибли Константин Коркин из Лысьвы и Дмитрий Галас из Соликамска. Об этом сообщили администрации муниципалитетов на своих страницах в соцсети ВКонтакте.

Когда и при каких обстоятельствах погибли военнослужащие, не уточняется. Известно, что церемония прощания с Константином Коркиным из Соликамска состоится 9 июля в Соборе Троицы Живоначальной на улице Революции, 2А. Начало в 11.30.

Прощание с Дмитрием Галасом пройдет 9 июля в ДК завода «Урал». Начало траурных мероприятий назначено на 10.00. Боец будет похоронен на кладбище в Мишарино.