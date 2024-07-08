Путин и Моди проводят встречу в Ново-Огарево

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июня. Он заявил, что ждет встречи со своим «другом, президентом России», чтобы рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы. Моди отметил, что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».