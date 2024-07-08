Государственные награды от президента получили двое волгоградцев

Ирина Пешкова — первый заместитель главы Волгограда. Как руководитель департамента отвечает за финансы и инвестиции города-героя. Александр Бондаренко кроме руководства пресс-службой Губернатора Волгоградской области читает лекционные курсы для магистрантов по направлению «Финансы и кредит», работает в ВолГУ, защитил диссертацию.