Государственные награды от президента получили двое волгоградцев

Вышел Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами. В датированном 8 июля 2024 года документе среди заслуженных людей есть и имена волгоградцев.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены первый заместитель главы Волгограда Ирина Сергеевна Пешкова и начальник управления пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Александр Станиславович Бондаренко.
Ирина Пешкова — первый заместитель главы Волгограда. Как руководитель департамента отвечает за финансы и инвестиции города-героя. Александр Бондаренко кроме руководства пресс-службой Губернатора Волгоградской области читает лекционные курсы для магистрантов по направлению «Финансы и кредит», работает в ВолГУ, защитил диссертацию.