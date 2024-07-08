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Государственные награды от президента получили двое волгоградцев

Указ президента датирован 8 июля 2024 года.

Источник: Пресс-служба Президента России

Вышел Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами. В датированном 8 июля 2024 года документе среди заслуженных людей есть и имена волгоградцев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены первый заместитель главы Волгограда Ирина Сергеевна Пешкова и начальник управления пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Александр Станиславович Бондаренко.

Ирина Пешкова — первый заместитель главы Волгограда. Как руководитель департамента отвечает за финансы и инвестиции города-героя. Александр Бондаренко кроме руководства пресс-службой Губернатора Волгоградской области читает лекционные курсы для магистрантов по направлению «Финансы и кредит», работает в ВолГУ, защитил диссертацию.