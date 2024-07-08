Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области

«Внимательно обследуем населенные пункты в Подгоренском районе, где на выходных случилась ЧС. Пока введенный режим не отменили, но ограничения постепенно снимаем. Продолжаем работу по разминированию и обследованию территории. Жители одного населенного пункта уже вернулись домой, часть находятся в ПВР», — написал он в Telegram-канале.