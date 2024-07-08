Губернатор рассказал о ситуации в Подгоренском районе Воронежской области

Накануне глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация. Позже в границах Подгоренского района Воронежской области был введен режим ЧС, в городе идет эвакуация жителей в пункты временного размещения.
«Внимательно обследуем населенные пункты в Подгоренском районе, где на выходных случилась ЧС. Пока введенный режим не отменили, но ограничения постепенно снимаем. Продолжаем работу по разминированию и обследованию территории. Жители одного населенного пункта уже вернулись домой, часть находятся в ПВР», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что уже завтра начнут работать ранее сформированные комиссии по оценке ущерба. У части зданий повреждены фасады, остекление и кровля.