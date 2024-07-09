В Омске на базе Т-72 создали новую боевую машину

В основе машины танк Т-72, новинка может использоваться как боевая машина пехоты, бронетранспортёр, обеспечивать поддержку тяжелым огнеметным системам. Борта и лобовая часть имеют динамическую защиту. На крыше имеется дистанционно управляемый модуль с 12,7-мм пулемётом. Оснащена машина телетепловизионными приборами наведения. Наводчик управляет машиной, находясь за бронёй, предусмотрена возможность перевозки пяти военнослужащих, кроме экипажа.