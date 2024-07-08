Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»

Ранее, 21 июня, в Германии задержали трех мужчин — граждан РФ, Украины и Армении — по подозрению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, они якобы «по заданию иностранной разведки» находились в Германии с целью сбора информации о находящемся на территории страны «человеке с Украины».