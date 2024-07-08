Путин сменил военного прокурора Объединенной группировки войск

Словосочетание «Объединенная группировка войск» в контексте действующих в конфликте подразделений используется с осени 2022 года, когда Минобороны России сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина на должность командующего этой группировкой. С января 2023 года командующим является начальник Генштаба Валерий Герасимов.