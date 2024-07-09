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«Ему придется». Во Франции неожиданно высказались о Путине

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется рано или поздно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине, заявил французский генерал Николя Ришу в эфире YouTube-канала LCI.

Источник: AP 2023

«Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении», — отметил офицер.

Ришу напомнил, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооруженного противостояния — исключительный случай, поэтому в будущем придет день, когда сторонам придется искать дипломатические пути выхода из конфликта.

После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

Путин Владимир