«Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении», — отметил офицер.
Ришу напомнил, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооруженного противостояния — исключительный случай, поэтому в будущем придет день, когда сторонам придется искать дипломатические пути выхода из конфликта.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.