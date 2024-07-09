ЕС рассматривает возможность отменить председательство Венгрии после визита Орбана в РФ

Как указали собеседники EUobserver, некоторые страны за кулисами говорят о сценарии, согласно которому Венгрия может быть лишена председательства, а ее место до конца этого года займут сразу две страны — Испания и Бельгия. Помимо этого, передает портал, несколько европейских стран обсуждают возможность перенести место проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который должен состояться в ноябре в Будапеште. Неофициальное решение о переносе может быть принято 18 июля в Лондоне на очередной встрече ЕПС.