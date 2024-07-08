Швеция назвала Россию главной угрозой

Россия также была названа «острой угрозой» в Национальной стратегии обороны США, которую Пентагон представил в 2022 году (документ выпускается раз в четыре года). Так же поступили Германия и парламент Чехии. «Главной угрозой безопасности» Россию в 2022 году определило и НАТО в новой стратегической концепции блока.