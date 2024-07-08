Кирби анонсировал несколько заявлений по Украине на саммите НАТО

Портал EurActiv писал, что страны НАТО еще не согласовали формулировку заявления по итогам саммита по поводу присоединения Украины к альянсу. По словам дипломатов, страны готовят документы, «которые послужат своего рода мостом к членству» этой страны, в них речь пойдет о поддержке Киева. «Имеет значение, сделан ли мост из бумаги, дерева или стали, и, конечно же, имеет значение, будет ли он коротким или довольно длинным», — отметили дипломаты НАТО. «Дело в том, что мы не знаем, какой длины мост», — указал один из них.