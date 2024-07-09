Не тротуары, а направления: Беспрозванных остался недоволен тротуарами Калининграда

«Прошли по улицам Комсомольской, Яналова, проспекту Мира от трамвайного кольца в сторону Фестивальной Аллеи, с Бассейной до Воздушной. Картина открылась противоречивая. От красивых, удобных решений, как на Фестивальной, до ситуаций, когда жителям бывает негде пройти вдоль дороги, тем более неудобно семьям с колясками», — сообщил Беспрозванных и привёл неутешительный факт: более 130 километров городских дорог, часто по историческим причинам, ещё с довоенного времени и от недостатка финансирования, не имеют тротуаров вовсе.