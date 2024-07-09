СМИ: Орбан написал письмо руководству ЕС о позиции Путина по мирным переговорам

Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, 5 июля отправился в Москву. В интервью Bild Виктор Орбан сказал, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский отказались от идеи прекращения огня. Главы обеих стран, по словам Орбана, считают, что перемирие позволит противнику подготовиться к продолжению конфликта. 8 июля Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Целью визита он назвал «миссию мира 3.0». Орбан также сообщил, что дальше он направляется в США.