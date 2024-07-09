СМИ: Орбан написал письмо руководству ЕС о позиции Путина по мирным переговорам

В письме венгерский премьер говорит, что во время визита «не выдвигал никаких предложений и не высказывал ни одного мнения» от имени Евросовета и ЕС.
По его словам, в разговоре о ситуации на Украине Владимир Путин «никоим образом не упомянул российские потери», но рассказал о том, как российская сторона ведет учет потерь украинских сил. В письме говорится, что потерь стало больше в последние недели. «Поэтому Путин был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня», — пишет Виктор Орбан.
Владимир Путин, как пишет премьер, готов рассмотреть условия того перемирия, которое «не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил». Орбан добавил, что российская сторона готова согласиться только на условия, определенные в ходе переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Кроме того, Россия готова обсудить мирные предложения Китая и Бразилии.
Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, 5 июля отправился в Москву. В интервью Bild Виктор Орбан сказал, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский отказались от идеи прекращения огня. Главы обеих стран, по словам Орбана, считают, что перемирие позволит противнику подготовиться к продолжению конфликта. 8 июля Виктор Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Целью визита он назвал «миссию мира 3.0». Орбан также сообщил, что дальше он направляется в США.