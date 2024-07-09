Пентагон объявил о продолжении разработки межконтинентальной ракеты Sentinel

«Программа Sentinel превысила свои базовые прогнозы затрат, что привело к критическому нарушению в соответствии с законом Нанна-Маккарди. Согласно закону, соответствующая программа должна быть прекращена, если заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению не подтвердит конгрессу, что программа соответствует установленным критериям для продолжения», — говорится в заявлении на сайте министерства.