SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи

Турция начала активно развивать космическую программу с начала 2000-х годов, хотя свой первый спутник запустила еще в 1994-м. Она вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские аппараты для наблюдения за Землей, оборудованные различным датчиками и сенсорами. Страна продолжает разрабатывать спутники военного назначения, а также отправила своего астронавта в космос в составе миссии Axiom 3.