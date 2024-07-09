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Из Иркутска «за ленточку» отправлена очередная партия гуманитарного груза

Очередную фуру с гуманитарным грузом, который получат служащие более десяти военных подразделений в зоне СВО, отправил сегодня Иркутский благотворительный фонд «Любимый город». Как сообщил руководитель фонда, победитель предварительного голосования «Единой России» Михаил Лунев, в ближайшее время он вместе с руководством Иркутского городского отделения партии, сотрудниками мэрии Иркутска вылетают в зону боевых действий, где встретят груз, обеспечат его хранение и доставку адресатам.

Источник: ТК Город

— Гуманитарный груз собран неравнодушными жителями, общественными объединениями, всеми теми, кто желает помогать. Эта отправка имеет одну особенность: посылки — адресные. Парни из Союза ветеранов воинов СВО, которые на постоянной основе с нами сотрудничают и занимаются этими вопросами, сами потом принимают участие в доставке. Мы гарантируем, что ни одна посылка не будет потеряна, — отметил Михаил Лунев. — У нас еще запланировано открытие склада в зоне СВО, где будут храниться посылки, которые собираем мы нашим фондом и администрация города.

«Любимый город» формирует гуманитарные грузы постоянно, сотрудничает с волонтёрскими группами, благотворительными организациями, администрациями различных муниципалитетов Иркутской области. Но в первую очередь, конечно, с мэрией Иркутска, Союзом ветеранов воинов СВО и Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия». Нынче везут амуницию, окопные свечи, маскировочные сети, электрооборудование, технику и многое другое, что необходимо мобилизованным из Иркутской области. Накануне отправили десять единиц автотранспорта.

— Наш благотворительный фонд и был создан, в первую очередь, для помощи военнослужащим, а также жителям новых регионам России, чьи города и села были разрушены в результате действий ВСУ. Уже отправлены сотни тонн грузов, фуры идут регулярно — не реже раза в месяц, иногда — несколько раз в месяц. И мы также помогаем семьям участников СВО. Всё это — порядка 95% нашей деятельности, — рассказал Михаил Лунев.