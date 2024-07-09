Из Иркутска «за ленточку» отправлена очередная партия гуманитарного груза

— Гуманитарный груз собран неравнодушными жителями, общественными объединениями, всеми теми, кто желает помогать. Эта отправка имеет одну особенность: посылки — адресные. Парни из Союза ветеранов воинов СВО, которые на постоянной основе с нами сотрудничают и занимаются этими вопросами, сами потом принимают участие в доставке. Мы гарантируем, что ни одна посылка не будет потеряна, — отметил Михаил Лунев. — У нас еще запланировано открытие склада в зоне СВО, где будут храниться посылки, которые собираем мы нашим фондом и администрация города.