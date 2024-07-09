МО Венесуэлы пообещало не допустить дестабилизации в преддверии выборов

Заявление министра обороны было сделано после того, как незаконная ультраправая колумбийская военизированная группировка «Силы самообороны покорители Сьерры» сообщила 5 июля об обращении венесуэльских экстремистов из крайне правых кругов, в котором было предложено совершить нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, диверсии против национальной системы электроснабжения и дестабилизировать ситуацию в приграничных с Колумбией штатах. Руководители военизированной группировки обратились к президенту Колумбии Густаво Петро и к Мадуро с предложением установить прямой контакт для передачи имеющейся информации.