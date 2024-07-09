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Терапевт Байдена объяснил, что специалист по Паркинсону делал в Белом доме

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом не для работы с президентом США Джо Байденом, хотя он участвует в его ежегодных осмотрах, заявил терапевт американского лидера Кевин О’Коннор.

Источник: Reuters

«Президент Байден не посещает невролога за пределами ежегодных осмотров», — говорится в распространенном письме О’Коннора.

По его словам, Каннард посещает Белый дом в рамках медпрактики долгие годы, чтобы помогать «тысячам действующих» сотрудников. «Доктор Каннард был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог», — заявил терапевт президента США.

Как сообщалось, Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья Байдена, это подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях резиденции.

При этом в администрации заявили, что Байдену диагноз болезнь Паркинсона не ставили и от нее не лечат.

Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.

Байден Джо