Терапевт Байдена объяснил, что специалист по Паркинсону делал в Белом доме

«Президент Байден не посещает невролога за пределами ежегодных осмотров», — говорится в распространенном письме О’Коннора.
По его словам, Каннард посещает Белый дом в рамках медпрактики долгие годы, чтобы помогать «тысячам действующих» сотрудников. «Доктор Каннард был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог», — заявил терапевт президента США.
Как сообщалось, Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья Байдена, это подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях резиденции.
При этом в администрации заявили, что Байдену диагноз болезнь Паркинсона не ставили и от нее не лечат.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.