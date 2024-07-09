Терапевт Байдена объяснил, что специалист по Паркинсону делал в Белом доме

По его словам, Каннард посещает Белый дом в рамках медпрактики долгие годы, чтобы помогать «тысячам действующих» сотрудников. «Доктор Каннард был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог», — заявил терапевт президента США.