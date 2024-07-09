Центр подготовки снайперов появится в Приморье

Идея создания такого центра в Приморье возникла в связи с проведением специальной военной операции, в которой участвуют бойцы Тихоокеанского флота и других военных формирований края. Председатель МОО «Федерация боевого снайпинга» Ярослав Якубов подчеркнул, что опыт, полученный в ходе СВО, будет интегрирован в учебные программы Центра, что позволит выпускать специалистов, обладающих высокими навыками стрельбы на дальние дистанции и использования специализированного вооружения. Также Якубов сделал акцент на том, что учебные программы и объекты инфраструктуры будут создаваться с учетом особых климатических условий и географии региона. Первые в планах — стрелковые галереи, центры ремонта и сборки вооружения, а также лаборатории по разработке новых технологий и боеприпасов.