Центр подготовки снайперов появится в Приморье

«Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию. На линии боевого соприкосновения находятся бойцы-дальневосточники. <…> В Приморье есть те, кто могут обучать и делать это хорошо. Необходимо, чтобы наши бойцы были лучше всех в мире подготовленными. Тогда мы победим», - заявил Юрий Трутнев.
В Приморском крае скоро начнется строительство Центра подготовки снайперов «Восток», который станет одним из крупнейших в России. Он займет площадь более 850 гектаров и будет сочетать в себе современные учебные и военно-спортивные объекты.
Инициатива по созданию центра получила поддержку Минвостокразвития РФ и лично заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко осмотрел место будущего строительства в Надеждинском районе.
«У нас есть система воспитания школьников. Пока она идет под “Авангардом”, будем думать, смотреть, как еще лучше ее адаптировать под современные условия. Мы оборудовали полигон Бамбурово. Продолжаем работать по обустройству непосредственно тех полигонов, где проходят подготовку бойцы, записавшиеся на контракт», — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Идея создания такого центра в Приморье возникла в связи с проведением специальной военной операции, в которой участвуют бойцы Тихоокеанского флота и других военных формирований края. Председатель МОО «Федерация боевого снайпинга» Ярослав Якубов подчеркнул, что опыт, полученный в ходе СВО, будет интегрирован в учебные программы Центра, что позволит выпускать специалистов, обладающих высокими навыками стрельбы на дальние дистанции и использования специализированного вооружения. Также Якубов сделал акцент на том, что учебные программы и объекты инфраструктуры будут создаваться с учетом особых климатических условий и географии региона. Первые в планах — стрелковые галереи, центры ремонта и сборки вооружения, а также лаборатории по разработке новых технологий и боеприпасов.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, зачем полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл во Владивосток.