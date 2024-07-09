Байден: США и союзники по НАТО примут меры по укреплению ПВО Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине утром 8 июля. Были поражены заводы и другие военные цели в разных частях страны. По данным украинской стороны, в результате авиаудара погибло более 30 человек, в основном в Киеве и Днепропетровской области.