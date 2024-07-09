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Депутат из Бердска предложил запретить носить никаб в Новосибирской области

Фируз Хасанов считает, что это нужно из-за террористических угроз.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Совета депутатов Бердска Фируз Хасанов предложил запретить никаб на территории Новосибирской области. Мнение он высказал на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, никаб — это мусульманский женский головной убор, практически полностью закрывающий лицо (открыты только глаза).

«Под никабом могут скрываться мужчины, а женщины проносить запрещенные предметы. Надо защитить граждан страны от этой угрозы!», — написал Фируз Хасанов.

По мнению бердского депутата, ситуация с преступностью требует радикальных мер со стороны государства.