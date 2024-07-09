CNN: в проекте коммюнике саммита НАТО членство Киева назовут необратимым

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что возможное вступление в НАТО Украины повлекло бы за собой много работы. Он также говорил, что может потребоваться время для формирования в альянсе консенсуса по этому вопросу.