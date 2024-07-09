CNN: в проекте коммюнике саммита НАТО членство Киева назовут необратимым

Подчеркивается, что итоговая версия документа будет содержать именно такую формулировку, что станет для Украины и России «важным сигналом».
Отмечается также, что США настаивают на продолжении Киевом работы над демократическими реформами.
Ранее американский блогер Джексон Хинкл заявлял, что не стоит ждать от саммита НАТО изменений по отношению к России и принятия в альянс Украины.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне
Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк говорил, что результат предстоящего саммита неясен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его поездка в США для участия в саммите НАТО будет использована и для его «миссии мира» по урегулированию украинского конфликта.