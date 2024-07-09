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CNN: в проекте коммюнике саммита НАТО членство Киева назовут необратимым

Возможное вступление Украины в НАТО будет описываться в проекте коммюнике саммита в Вашингтоне как необратимый процесс, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Подчеркивается, что итоговая версия документа будет содержать именно такую формулировку, что станет для Украины и России «важным сигналом».

Отмечается также, что США настаивают на продолжении Киевом работы над демократическими реформами.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что возможное вступление в НАТО Украины повлекло бы за собой много работы. Он также говорил, что может потребоваться время для формирования в альянсе консенсуса по этому вопросу.

Ранее американский блогер Джексон Хинкл заявлял, что не стоит ждать от саммита НАТО изменений по отношению к России и принятия в альянс Украины.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9—11 июля.

Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк говорил, что результат предстоящего саммита неясен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его поездка в США для участия в саммите НАТО будет использована и для его «миссии мира» по урегулированию украинского конфликта.

НАТО