«ЕП» рассказала о письме Орбана в ЕС после встречи с Путиным

2 июля премьер Венгрии впервые с начала военных действий на Украине прилетел в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней, 5 июля, он прибыл в Россию. Орбан, в частности, рассказал, что предложил Путину, как и Зеленскому, подумать о краткосрочном прекращении огня. «Зеленский сказал, что он не настроен оптимистично, потому что русские воспользуются этим против украинцев. Путин сказал, что украинцы воспользуются этим против русских», — пересказал Орбан разговоры с лидерами двух стран.