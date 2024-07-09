Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне

«Иностранные чиновники в основном поддерживают переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение Дональда Трампа к власти нанесет ущерб НАТО и военным усилиям на Украине, — говорится в опубликованной 6 июля статье Politico, авторы которой пообщались с двумя десятками собеседников в альянсе. — Но на недавнее выступление Байдена на дебатах они отреагировали с тревогой и страхом, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву». На форуме НАТО, отмечает издание, Байден должен убедить своих коллег, что способен продолжить борьбу за Белый дом и быть эффективным лидером еще четыре года. «Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что президент стар, — приводит Politico слова одного из европейских чиновников НАТО. — Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года».