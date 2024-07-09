В Вашингтоне начался саммит НАТО, приуроченный к 75-летию альянса

* На первой, по сути, будет идти разговор о боеготовности альянса на случай какой-либо угрозы. Масштабные оборонные планы согласовали год назад, чего до этого в НАТО не делали более 30 лет. По информации Reuters, цель — защита от России (для этого альянсу нужно 35−50 дополнительных боевых бригад ???(в одной бывает от 3 до 7 тыс. солдат)???, которые непонятно как будут набраны), а также укрепление ПВО.