ГД поддержит выдворение мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Данный вид наказания применяется за нарушение иностранцами законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния. -