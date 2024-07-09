ГД поддержит выдворение мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит предложения правительства, министерств и ведомств по совершенствованию миграционного законодательства. Председатель палаты парламента добавил, что для депутатов совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение. «Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», — подчеркнул Володин.
Ранее МВД РФ подготовило законопроект, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП. По словам Володина, речь идет о правонарушениях «в области общественного порядка и общественной безопасности». В их числе представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, стрельба из оружия с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах.
В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Данный вид наказания применяется за нарушение иностранцами законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния. -