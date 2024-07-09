Президент Аргентины подписал с губернаторами майский пакт

В марте Милей сообщал, что согласился пойти на диалог с губернаторами на фоне серьезного конфликта, предложив им подписать соглашение по 10 пунктам, следует из его выступления в парламенте. Так называемый «майский пакт» устанавливает 10 принципов нового экономического порядка. Речь идёт о неприкосновенности частной собственности, о бюджетном балансе, о сокращении госрасходов, о налоговой реформе, о перераспределении доходов между федеральным и региональными бюджетами, о добыче природных ресурсов, о трудовой, пенсионной и политической реформах, об открытии международной торговли.