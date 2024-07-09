Рыженков встретился с заведующим Международного отдела ЦК компартии Китая

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, стороны провели углубленный диалог по вопросам политического сотрудничества и другим аспектам отношений Беларуси и Китая. Обсуждено взаимодействие в рамках региональных организаций и на международной арене.
«Лю Цзяньчао подчеркнул важность присоединения Беларуси к ШОС, отметив, что таким образом организация географически расширилась на европейский континент».
В очередной раз шла речь и о том, что нужно продвигать более справедливое многополярное мироустройство. Участники встречи констатировали, что тут подходы Минска и Пекина совпадают.
Также Рыженков подчеркнул, что развитие отношений с КНР для Беларуси — стратегическое направление внешней политики.
«Несмотря на сложную международную обстановку и напряженную геополитическую ситуацию наши страны смогли продемонстрировать пример подлинного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, понимании и поддержке», — отметили в МИД Беларуси.
Кроме того, на встрече шла речь о конфликтах в Евразии.
«Подтверждено взаимное понимание необходимости приложения всех возможных усилий по их урегулированию».
Белорусский министр пригласил китайского собеседника посетить Минск в качестве почетного гостя Конференции высокого уровня по Евразийской безопасности. Она должна пройти осенью нынешнего года.
Ранее Рыженков также принял участие в Церемонии поднятия белорусского флага в секретариате ШОС в Пекине. Беларусь стала членом Организации по итогам июльского саммита в Астане. Теперь в ШОС входят десять государств — Беларусь, Индия, Иран, Китай, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан и Таджикистан.