Военная операция на Украине, день 867-й

8:51 В аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и отправку после атаки БПЛА на регион.
8:44 Боевая экипировка в зоне спецоперации соответствует всем стандартам, ее достаточно во всех группировках, сообщил замминистра обороны Евкуров.
8:39 Средства ПВО за ночь сбили 38 БПЛА на юге и в центральной части России, в том числе в Астраханской области, сообщили в МО РФ.
8:25 Украинские военные попытались атаковать с помощью БПЛА объекты на севере Астраханской области, заявил глава региона Игорь Бабушкин.
«Атака была успешно отражена», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет.
8:11 На территории Волгоградской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону, пишет ТАСС.
8:05 Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления американских чиновников об ударе по детской больнице в Киеве, обвинил Вашингтон в умалчивании того факта, что «поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО».
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 867-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.