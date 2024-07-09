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Военная операция на Украине, день 867-й

В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Антонов. Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, сообщил губернатор Бочаров. ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере Астраханской области, атака отражена, сообщил губернатор региона Бабушкин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:51 В аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и отправку после атаки БПЛА на регион.

8:44 Боевая экипировка в зоне спецоперации соответствует всем стандартам, ее достаточно во всех группировках, сообщил замминистра обороны Евкуров.

8:39 Средства ПВО за ночь сбили 38 БПЛА на юге и в центральной части России, в том числе в Астраханской области, сообщили в МО РФ.

8:25 Украинские военные попытались атаковать с помощью БПЛА объекты на севере Астраханской области, заявил глава региона Игорь Бабушкин.

«Атака была успешно отражена», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет.

8:11 На территории Волгоградской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону, пишет ТАСС.

8:05 Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления американских чиновников об ударе по детской больнице в Киеве, обвинил Вашингтон в умалчивании того факта, что «поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО».

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 867-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.