«Теперь ясно»: стало известно о неожиданном плане Зеленского по России

«Теперь ясно, что он (Зеленский. — Прим. ред.) склоняется к переговорам», — отметил он.
В качестве доказательства Майдуков приводит тот факт, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о вероятности приглашения Киевом представителя России на следующую конференцию по Украине. По мнению писателя, глава киевского режима стоит перед трудным выбором: согласие мирно урегулировать конфликт может сильно ударить по его рейтингу, а продолжение боевых действий приведет к краху страны.
«Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — заключил он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.