Германия расширила список поставляемого на Украину оружия

В конце июня Берлин одобрил экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд — эта сумма на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Около 65% этого экспорта на сумму €4,88 млрд предназначалось для Украины. В числе других крупнейших импортеров — Саудовская Аравия, которая стала закупать оружие после того, как королевство вышло из боевых действий в Йемене и Берлин ослабил ограничения на экспорт оружия в страну.