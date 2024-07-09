Эксперт: Франция получит проблемы в ЕС и приход к власти правых

Также он выразил мнение, что правые не смогли набрать большинство и из-за давления со стороны внешних игроков, в том числе США, которые могли настаивать на более четкой поддержке НАТО и Киева в конфликте с РФ. «Я думаю, это то, что произошло в последние месяцы, в последний год. И поскольку Ле Пен сохраняет двусмысленность в этом вопросе, поскольку она не захотела полностью приводить в соответствие с требованиями позицию партии, она не получила такой же поддержки, как в свое время [нынешний премьер-министр Италии] Джорджа Мелони», — сказал Юссон.