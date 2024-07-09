Эксперт: Франция получит проблемы в ЕС и приход к власти правых

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон смог удержать правых из «Национального объединения» от прихода к власти по итогам парламентских выборов, однако если его новое правительство не урегулирует проблемы с госдолгом и дефицитом бюджета, это может привести к проблемам для Парижа в ЕС и усилит позиции правых на следующих выборах. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС преподаватель парижского Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus, историк Эдуар Юссон.
«Если бы правые получили большинство и формировали правительство, то они бы столкнулись с долговым кризисом и это бы не стало подарком для них. Так что на самом деле Марин Ле Пен сохраняет шансы на 2027 год, поскольку центр и левые фактически провалятся. Тогда она сможет сказать: пришло время позволить нам управлять страной», — сказал он.
По мнению Юссона, если Макрон прибегнет к очередному роспуску парламента через год, это продемонстрирует, что «у него не получается управлять» и может даже встать вопрос о досрочных президентских выборах. Одновременно он не считает, что в нынешнем составе парламент сможет проголосовать за недоверие правительству, поскольку оппозиции со стороны левой «Неподчинившейся Франции» и правого «Национального объединения» будет трудно договориться между собой. «Это теоретически должно позволить Макрону продержаться до 2027 года», — считает он.
Причины победы левых
Почему же «Нацобъединение», которое на самом деле готовилось уже после этих выборов войти в правительство, уступило в итоге президентскому блоку и левой коалиции «Новый народный фронт»? Юссон указывает прежде всего на ставший уже традиционным призыв к протестному голосованию против правых и взаимные договоренности левых и президентского лагеря о снятии кандидатов на тех участках, где это позволило бы дать преимущество соперникам «Нацобъединения».
«Есть много избирателей, которые не симпатизируют центризму Макрона. Более того, избиратели левого “Нового народного фронта”, которые голосовали за кандидатов Макрона, — это парадокс — сделали это из-за неприятия “Национального объединения”. Это было не ради Макрона. Фактически повторилась ситуация с президентскими выборами 2017 и 2022 года, когда велась скоординированная кампания против Марин Ле Пен», — сказал он.
Также он выразил мнение, что правые не смогли набрать большинство и из-за давления со стороны внешних игроков, в том числе США, которые могли настаивать на более четкой поддержке НАТО и Киева в конфликте с РФ. «Я думаю, это то, что произошло в последние месяцы, в последний год. И поскольку Ле Пен сохраняет двусмысленность в этом вопросе, поскольку она не захотела полностью приводить в соответствие с требованиями позицию партии, она не получила такой же поддержки, как в свое время [нынешний премьер-министр Италии] Джорджа Мелони», — сказал Юссон.
Финансовые проблемы
Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что программа «Нового народного фронта», победившего на внеочередных парламентских выборах, может привести Францию к экономическому кризису и перечеркнет достижения в области роста занятости, повышения инвестиционной привлекательности и развития промышленности. Экономическая программа «Нового народного фронта» включает заморозку цен на товары первой необходимости, отмену пенсионной реформы, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, а также увеличение минимальной зарплаты с нынешних 1,4 тыс. евро в месяц до 1,6 тыс. евро в месяц.
Дефицит бюджета Франции по итогам 2023 года достиг отметки 5,5% вместо ожидавшихся 4,9% ВВП. По оценкам экономистов, дефицит бюджета в этом году может выйти за пределы прогноза (около 4,4% ВВП) и достичь отметки в 5,1% — 5,2% ВВП. Максимальный уровень дефицита бюджета, предусмотренный на уровне ЕС, составляет 3% ВВП.
Досрочные выборы
По данным МВД Франции, победу на внеочередных выборах в Национальное собрание одержал альянс «Новый народный фронт», получив 182 места. За ним следуют президентская коалиция «Вместе за республику» (168), правая партия «Национальное объединение» с союзниками (143) и правоцентристская партия «Республиканцы» (46).
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил досрочные выборы в Национальное собрание 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент. Первый тур прошел 30 июня, второй — 7 июля. После публикации итогов премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке, но Макрон на данный момент отклонил прошение, попросив премьера «временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране».