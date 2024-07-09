Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть расходов на кампанию. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования. Именно на этом основании комиссия подала жалобу, говорится в материале телеканала.