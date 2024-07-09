Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — сообщает канал.
Началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). По информации телеканала, подозрения в связи с предвыборной кампанией у комиссии вызвала не только Марин Ле Пен, однако в ее отношении судебное расследование было запущено.
Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть расходов на кампанию. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования. Именно на этом основании комиссия подала жалобу, говорится в материале телеканала.