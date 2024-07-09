В Челябинской области отправили в отставку прокурора региона и начальника ГУ МВД

Отметим, что пока в списке опубликованных документов на портале правовой информации этих указов нет. При этом об первые сведения о грядущем увольнении генерал-лейтенанта Скокова и Карена Габриеляна появились ее в начале июня. Тогда, например, телеграм-канал «Погоны и галстуки» сообщал, что оба силовика уходят в отпуск, из которого уже не вернутся на службу.