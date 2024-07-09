Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области отправили в отставку прокурора региона и начальника ГУ МВД

Об увольнении двух высокопоставленных силовиков региона сообщают СМИ.

Об увольнении двух высокопоставленных силовиков региона сообщают СМИ. По инсайдерской информации URA.RU, уволены со службы главный полицейский региона Михаил Скоков и прокурор Карен Габриелян. При этом, по данным издания, указы об этом уже подписаны президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что пока в списке опубликованных документов на портале правовой информации этих указов нет. При этом об первые сведения о грядущем увольнении генерал-лейтенанта Скокова и Карена Габриеляна появились ее в начале июня. Тогда, например, телеграм-канал «Погоны и галстуки» сообщал, что оба силовика уходят в отпуск, из которого уже не вернутся на службу.