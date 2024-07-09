Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад. <…> Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — сказал он.
При этом представитель ЕС назвал такие события грустными.
Как добавил Герчинский, он надеется, что после парламентских выборов в октябре новое правительство Грузии, «каким бы оно ни было», опять «начнет серьезную работу» в направлении интеграции в Евросоюз.
Парламентские выборы в закавказской республике пройдут 26 октября.
Реакция Запада на закон об иноагентах в Грузии
Западные страны начали угрожать Грузии после принятия в стране закона «О прозрачности иностранного влияния». Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.
В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси. А Пентагон отложил совместные военные учения с Грузией.
В Евросоюзе грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что закон противоречит европейским принципам и ценностям.
В правящей партии Грузии назвали решение США пересмотреть отношения комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.