WP: визит Моди в РФ укрепил авторитет Путина на международной арене

Россия — важнейший поставщик энергоресурсов, вооружений и космических технологий в Индию, которые республика «считает незаменимыми на пути превращения в великую державу», пишет газета. Издание сообщает со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии, что с 2021 года поставки российской нефти в страну «увеличились почти в 20 раз»: с $2,5 млрд в 2021 году до $46,5 млрд в 2023 году.