WP: визит Моди в РФ укрепил авторитет Путина на международной арене

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву усилил позиции президента России Владимира Путина на мировой арене. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
По ее оценкам, приезд Моди в Россию показывает, что Нью-Дели будет и в дальнейшем расширять отношения с Москвой, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена «перетянуть» индийского лидера на свою сторону.
Россия — важнейший поставщик энергоресурсов, вооружений и космических технологий в Индию, которые республика «считает незаменимыми на пути превращения в великую державу», пишет газета. Издание сообщает со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии, что с 2021 года поставки российской нефти в страну «увеличились почти в 20 раз»: с $2,5 млрд в 2021 году до $46,5 млрд в 2023 году.
«Решение отправиться с визитом [в Москву] в начале [нового] срока [на посту премьер-министра] свидетельствует о том, что Индия продолжает вкладываться в отношения с Россией, это неотъемлемая часть индийской внешней политики», — приводит WP слова экс-советника главы индийского кабмина по национальной безопасности и бывшего посла республики в Москве Панкаджа Сарана.
8 июля глава правительства Индии прибыл с визитом в Москву, где пройдет 22-й российско-индийский саммит. Перед вылетом Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его другом. Вечером в понедельник лидеры РФ и Индии встретились в Ново-Огареве в неформальной обстановке.
9 июля запланированы официальные переговоры делегаций двух стран. Как ожидается, в центре внимания будет экономическая повестка — вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли, производства и поставок удобрений. Стороны обсудят не только двусторонние вопросы, но и международную обстановку.