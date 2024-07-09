Хаос в НАТО омрачит саммит в Вашингтоне, пишут СМИ

Так, отмечает издание, Макрон хоть и будет в Вашингтоне, но «голова его будет где-то в другом месте» из-за обеспокоенности результатами выборов. Газета добавляет, что более десятка лидеров европейской части НАТО сталкиваются в отрицательными рейтингами одобрения. «Принимающий гостей Джо Байден, пожалуй, находится в худшем состоянии из всех», — указывает издание.