Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

«Можем ли мы сказать наверняка, что Байден мог бы добиться таких же результатов для Америки, уступив место? Конечно, нет», — также указал нобелевский лауреат. Он высказал опасения, что вице-президент может столкнуться с нападками по половому и расовому признаку, что приведет к негативным последствиям для Демократической партии. «В любом случае, Байден сейчас — это уже “бракованный товар”, и если он будет настаивать на своем участии в выборах, то, вероятно, он сам и будущее нашей демократии потерпят поражение», — отметил Кругман. «По моему мнению, нет сомнений в том, что президент — хороший человек, который любит свою страну. И поэтому, я надеюсь, он сделает правильное решение и выйдет [из гонки]», — заключил экономист.