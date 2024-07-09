Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки и уступить место кандидата от Демократической партии вице-президенту Камале Харрис. Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в колонке для газеты The New York Times.
Экономист высоко оценил заслуги Байдена на посту президента США, отметив крупные инвестиции в инфраструктуру, высокие технологии и зеленую энергетику. «Резкие нападки на экономическую политику Байдена выглядят глупо», — написал Кругман. В то же время нобелевский лауреат указал на то, что обещания экс-президента США Дональда Трампа нередко «превращались в шутку». При этом с Байденом продолжали «плохо обращаться», обращая внимание на каждый его «словесный или физический промах».
«Президентские дебаты в прошлом месяце дали Байдену хорошую возможность показать американскому народу, кто он такой и кто такой Трамп, держаться спокойно и обнадеживающе, пока Трамп разглагольствует. Но Байден полностью провалил это испытание», — указал Кругман. Экономист высказал точку зрения, что действующий президент США мог чаще выходить на публику после неудачных теледебатов, чтобы сгладить негативное впечатление, однако «по какой-то причине не стал этого делать».
Кругман предложил «взять урок у французов», приведя в пример результаты внеочередных выборов в Национальное собрание республики. «Столкнувшись с угрозой для демократии после того, как ультраправые победили в первом туре парламентских выборов, многие французские политики отказались от участия во втором туре, поставив интересы нации выше собственных амбиций», — написал экономист, призвав Байдена сделать аналогичный шаг.
«Можем ли мы сказать наверняка, что Байден мог бы добиться таких же результатов для Америки, уступив место? Конечно, нет», — также указал нобелевский лауреат. Он высказал опасения, что вице-президент может столкнуться с нападками по половому и расовому признаку, что приведет к негативным последствиям для Демократической партии. «В любом случае, Байден сейчас — это уже “бракованный товар”, и если он будет настаивать на своем участии в выборах, то, вероятно, он сам и будущее нашей демократии потерпят поражение», — отметил Кругман. «По моему мнению, нет сомнений в том, что президент — хороший человек, который любит свою страну. И поэтому, я надеюсь, он сделает правильное решение и выйдет [из гонки]», — заключил экономист.
О теледебатах Байдена и Трампа
27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По данным экспресс-опроса телекомпании CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного выступления Байдена. Некоторые из них надеются найти нового кандидата в президенты от Демократической партии.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.