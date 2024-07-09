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Токаев заслушал доклад о ходе подготовки казахстанских спортсменов к Олимпиаде-2024

Астана. 9 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева», — говорится в сообщении во вторник.

Маржикпаев:

— доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм;

— проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях: на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта; честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов;

— рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов;

— сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.

«Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма», — добавили в Акорде.