Токаев заслушал доклад о ходе подготовки казахстанских спортсменов к Олимпиаде-2024

«Глава государства принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева», — говорится в сообщении во вторник.
Маржикпаев:
— доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм;
— проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях: на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта; честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов;
— рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов;
— сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.
«Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма», — добавили в Акорде.