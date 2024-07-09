WSJ узнала о попытках помощников Байдена скрыть его связанные в возрастом промахи

Советники президента США Джо Байдена уже более года агрессивно контролируют его график, личные контакты и передвижения, стремясь свести к минимуму признаки того, как возраст сказался на самом старом президенте в истории США, сообщила The Wall Street Journal. Издание сделало этот вывод на основе интервью с двумя десятками нынешних и бывших чиновников администрации Байдена, законодателями и спонсорами Демократической партии, а также по данным журналов посетителей Белого дома.
В их число входят руководитель коммуникационной стратегии Белого дома Анита Данн и политические советники Байдена с многолетним стажем Стив Риккетт и Майк Донилон. Именно они, по словам собеседников издания, выстраивают расписание Байдена, ограждая его от импровизированных высказываний и речей. Они уменьшили количество пресс-конференций и интервью главы Белого дома и пытаются сделать так, чтобы его встречи со спонсорами Демократической партии «не выходили за рамки обмена заготовленными любезностями».
Издание напоминает, что в начале своего президентства Байден часто высказывался спонтанно, в том числе на мероприятиях по сбору средств.
Сейчас публичные выступления президента не длятся более 10 минут, а если он и отвечает на вопросы репортеров, то это чаще всего краткие «да», «нет» или просто большой палец вверх.
Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой президент, начиная с Рональда Рейгана, подсчитала эксперта по президентству Марта Джойнт Кумар. При этом сотрудники Белого дома организовывают общение Байдена с журналистами таким образом, чтобы они находились от президента на расстоянии, и даже включают музыку, чтобы вопросы не были услышаны, когда глава Белого дома покидает мероприятие. WSJ отмечает, что при подготовке редких пресс-конференций Байдена чиновники Белого дома общаются с журналистами, пытаясь определить, какие вопросы они планируют задать.
А недавно передали список заготовленных вопросов для интервью на радиостанции WURD (журналистку Андреа Лоуфул-Сандерс, которая задавала Байдену написанные в Белом доме вопросы, после этого уволили).
Сейчас по настоянию советников он чаще носит кроссовки, обеспечивающие лучшее сцепление с дорогой, и пользуется более короткими трапами при посадке в президентский Air Force One.
Собеседники издания обвиняют ближайшее окружение Байдена в «бункерном мышлении». Оно привело к тому, что когда 81-летний Байден появился на дебатах с Дональдом Трампом в июне, его «ужасное выступление» ошеломило не только членов его партии, но и некоторых сотрудников Белого дома, которые лишены частого доступа к президенту.
Многие доноры и законодатели рассказали WSJ, что чувствуют себя введенными в заблуждение и обеспокоены тем, что немногие в партии имеют смелость сказать Байдену лично, что пора уйти.
Первые дебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. Зрители CNN назвали Трампа победителем. Редакционный совет NYT на следующий день после дебатов призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Сам Байден 8 июля заявил, что «любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только помогает Трампу» и мешает демократам. «Я твердо намерен остаться в этой гонке, вести ее до конца», — подчеркнул он.
Очередные выборы в США пройдут 5 ноября. Демократ Байден и республиканец Трамп уже гарантировали себе выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Но их кандидатуры должны быть утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15−18 июля) и демократов (19−22 августа).