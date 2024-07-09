WSJ узнала о попытках помощников Байдена скрыть его связанные в возрастом промахи

Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой президент, начиная с Рональда Рейгана, подсчитала эксперта по президентству Марта Джойнт Кумар. При этом сотрудники Белого дома организовывают общение Байдена с журналистами таким образом, чтобы они находились от президента на расстоянии, и даже включают музыку, чтобы вопросы не были услышаны, когда глава Белого дома покидает мероприятие. WSJ отмечает, что при подготовке редких пресс-конференций Байдена чиновники Белого дома общаются с журналистами, пытаясь определить, какие вопросы они планируют задать.