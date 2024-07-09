В Екатеринбурге приземлился борт премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

Напомним, выставка проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 11 июля. В этом году страной-партнером «Иннопрома» стали Объединенные Арабские Эмираты. Корреспондент «КП-Екатеринбург» побывала в павильонах выставки и рассказала о самых интересных из них.