В Екатеринбурге приземлился борт премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

В аэропорту Кольцово приземлился самолет делегации из Республики Беларусь во главе с премьер-министром государства Романом Головченко. Он прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром».
Делегацию из Белоруссии встретили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Прямо на выходе из самолета высокопоставленных гостей ждали девушки в кокошниках с караваем на подносе. Кусок хлеба отведал и Роман Головченко.
Напомним, в 2023 году Белоруссия была страной-партнером «Иннопрома». В мероприятии приняли участие 125 предприятий страны, а площадь ее экспозиции составила 3,1 тысячи квадратных метров. В 2024 году на 481 квадратном метре экспозиции республики представлено 24 компании, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, выставка проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8 по 11 июля. В этом году страной-партнером «Иннопрома» стали Объединенные Арабские Эмираты. Корреспондент «КП-Екатеринбург» побывала в павильонах выставки и рассказала о самых интересных из них.