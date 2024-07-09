Песков: Россия наносит удары на Украине только по военным целям

Москва категорически отвергает обвинения в якобы нанесении удара по больнице в Киеве, подчеркнул представитель Кремля.
«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», — отметил Песков.
Он также призвал руководствоваться данными Министерства обороны России на этот счёт.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО.
По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в Соединённых Штатах умалчивают о том, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО.