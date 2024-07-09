В мэрии Сочи пока не определили дату выборов нового градоначальника

Известно, что в Сочи прошел второй этап отбора претендентов на пост мэра. Конкурсная комиссия зарегистрировала трех кандидатов из четырех допущенных по итогам первого этапа. Теперь окончательное решение предстоит принять депутатам Городского собрания Сочи.