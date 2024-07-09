В мэрии Сочи пока не определили дату выборов нового градоначальника

В администрации города Сочи пока не назначили дату выборов нового мэра курорта. Об этом «КП» — Кубань сообщили в мэрии.
«Дата депутатской сессии по выбору мэра в Сочи пока не определена», — говорится в сообщении.
Известно, что в Сочи прошел второй этап отбора претендентов на пост мэра. Конкурсная комиссия зарегистрировала трех кандидатов из четырех допущенных по итогам первого этапа. Теперь окончательное решение предстоит принять депутатам Городского собрания Сочи.
Изначально за кресло мэра города боролись 14 кандидатов.
Напомним, бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку. Сейчас исполняет обязанности главы города вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.