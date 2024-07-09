В Молдавии прошел обыск офиса Илана Шора

Отношения Кишинева с Гагаузией обострились после того, как на выборах главы автономии победила представитель оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя, а Апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, и Гуцул вступила в свои полномочия. Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Ранее президент Молдавии отказалась встречаться с прежним руководителем автономии Ириной Влах и руководителем непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.