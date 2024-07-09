Удары по Украине, саммит НАТО и переговоры Путина и Моди. Темы брифинга Пескова

Кремль не комментирует приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которым суд назначил по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма: «Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас».