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Удары по Украине, саммит НАТО и переговоры Путина и Моди. Темы брифинга Пескова

Обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам на Украине, саммит НАТО в Вашингтоне и переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин вчера беседовал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в неформальной обстановке около трех часов.

9 июля лидеры вместе посетят ВДНХ, где осмотрят павильон «Атом», после чего отправятся на переговоры в Кремль.

На вечер у Путина запланированы закрытые рабочие встречи и совещания.

Кремль отвергает обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, они наносятся только по военным целям: «Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу [киевского] режима».

Следует руководствоваться заявлением Минобороны России, «которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты».

О саммите НАТО

Кремль будет «максимально внимательно» следить за саммитом НАТО в Вашингтоне, так как альянс считает Россию врагом: «Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины».

Об индийских гражданах в ВС России

Кремль никак не комментирует публикации о том, что Путин и Моди якобы договорились о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, служащих там «по ошибке» и участвующих в спецоперации.

О приговоре Беркович и Петрийчук

Кремль не комментирует приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которым суд назначил по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма: «Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас».

Об отношениях с КНДР

Москва намерена и далее развивать и углублять отношения с Пхеньяном «во всех возможных сферах» в продолжение договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита президента России Владимира Путина в КНДР.

Песков Дмитрий
НАТО